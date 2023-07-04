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04 Temmuz 2023 Salı 08:22:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 08:22:00

FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'dan CHP'li isme kaset mesajı: Uygunsan tekneye gel

Kaynak: Sabah

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FETÖ belediyeler imamı Erkan Karaarslan ve CHP'li eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 27 şüpheli hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddianamede Karaarslan'ın rehberinde Önder diye kayıtlı CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde kurucu Genel Sekreter olarak görev alan Teftiş Kurulu Başkanı Önder Yeğen'e 27 Haziran 2020'de 'Herkesin derdi kasetler. Uygunsan Muğla Göcek'te tekneye gel görüşelim' dediği belirlendi.

FETÖ belediyeler imamı Erkan Karaarslan ve CHP'li eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 27 şüpheli hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle ilgili yeni detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlamasıyla cezaevine gönderilen Erkan Karaarslan'ın dijital materyalleri ve maillerinden Aydın Büyükşehir Belediyesinin üst düzey bürokratı çıktı. Yapılan incelemelerde suç örgütü ağının ne kadar geniş olduğu gözler önüne serildi.

CHP'Lİ BÜROKRATI TEKNEYE ÇAĞIRMIŞ

Sabah'ın haberine göre, İddianamenin 153. sayfasında Erkan Karaarslan'ın rehberinde Önder diye kayıtlı CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde kurucu Genel Sekreter olarak görev alan Teftiş Kurulu Başkanı Önder Yeğen'e 27 Haziran 2020'de "Herkesin derdi kasetler. Uygunsan Muğla Göcek'te tekneye gel görüşelim" dediği belirlendi. İddianamede Karaarslan ile Yeğen arasında konuşulan kasetlerin ne olduğu konusunda tespit yapılamadığı, konunun yoruma açık konu olduğu belirtildi.

Ayrıca Erkan Karaarslan'ın Önder Yeğen ile çok yakın irtibatı olduğu, belediyede yapılacak işler ile ilgili birçok mailinde Yeğen'e emir ve talimat verdiğinin tespit edildiği vurgulandı.

HEM TALİMAT HEM PARA ALMIŞ

İddianame içeriğinde yer alan maillerde talimat verdiği görülen Önder Yeğen'in Erkan Karaarslan'dan yüklü miktarda para aldığı ise Mali Suçları Soruşturma Başkanlığı'nın raporlarına yansıdı. 2013-2016 yılları arasında güncel değeri yaklaşık 1 milyon olarak hesaplanan toplam 115 bin 654 lira aldığı MASAK raporu ile tespit edildi.

Aynı yıllar içerisinde Erkan Karaarslan'a bağlı şirketlerin CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesinden onlarca ihale alması ise skandalın boyutunu ortaya koydu.

Karaarslan ile Önder Yeğen arasında ise binlerce kez iritbat sağlandığı HTS kayıtlarından da anlaşıldı.

Etiketler : FETÖ belediyeler imamı Erkan Karaarslan CHP
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