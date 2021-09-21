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21 Eylül 2021 Salı 18:22:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 18:31:00

FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi reddedildi

Kaynak: TRT Haber

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Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi, FETÖ'nün yaklaşık 100 milyon euroluk tazminat talebini reddetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bir darbe de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'nden (ICSID) geldi.

Z. Gazetesi'nin bağlı olduğu C.Medya Dağıtım şirketine el konulmadan önce Belçikalı paravan bir şirket üzerinden yaptığı el konulan mal varlıklarının geri verilmesi ve tahkim kurallarının uygulanmasını talep eden örgüt, Türkiye'den yaklaşık 100 milyon euroluk tazminat talebinde bulundu.

ICSID talepleri reddetti ve davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı.

Etiketler : Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ tazminat
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