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02 Nisan 2021 Cuma 08:41:00 - Güncelleme:02 Nisan 2021 Cuma 08:41:00

FETÖ'den para kavgası itirafı

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FETÖ'de para kavgasıyla başlayan parçalanma ve kavga, elebaşı Fetullah Gülen tarafından da itiraf edildi.

Elebaşı kendi sitesinden "Fetret Devri mi?" başlıklı bir yazı yayınlayarak parçalanmayı kabul etti. Örgüt içine şifreli mesajlarını verdiği 'Kırık Testi' konuşmalarının yeni bölümünde elebaşı "İşte bütün bunlar da zihin karışıklığına sebep oluyor" dedi.

FETO'nun özel sekreteri Cevdet Türkyolu ile özel mektuplarını okuyan Osman Şimşek arasında, "Türkyolu'nun örgüt parasıyla servet edindiği" iddiasıyla tartışma yaşanmıştı.

Para kavgasını duyuran eski Zaman gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez ise ABD'de firari bulunan Zaman'ın eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı tarafından "fitne çıkarmakla" suçlanmıştı.

Akşam

Etiketler : fetö itiraf para kavga
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