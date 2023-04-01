FETÖ'cüleri devlete geri alacağız

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK bağlantıları nedeniyle kamudaki mesleki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılar için 'görevlerine iade edeceğiz' vaadinin ardından benzer açıklamalar 14 Mayıs seçimleri öncesi sık sık yapılmaya başladı. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz, KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan hakim, savcı, asker ve bürokratların görevlerine iade edileceğini söyledi.

'GÖREVE GERİ ÇAĞIRACAĞIZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir organizasyonunda konuşan Recep Cengiz, şunları kaydetti: "Yaşları uygunsa tekrar göreve çağıracağız. Sadece adli ve savcılar değil, asker de bürokrasi de göreve... KHK ile çeşitli yol ve yöntemlerle emekli edilerek bu bürokratların görevlerine son verildi. Bunlarla çalışacağız. Bir kararname çıkaracağız çünkü ihtiyacımız var."

Geçtiğimiz günlerde soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz demiştiniz" sözlerine, "Evet, bana oy vereceksiniz" şeklinde yanıt vermiş, ayrıca daha önce de vadettiği gibi Gezi Parkı ve KHK tutuklularını da serbest bırakacağını belirtmişti.

MAĞDUR OLARAK GÖSTERİLİYOR

7'li masa tarafından 'mağdur' olarak gösterilen KHK'lıları, 15 Temmuz FETÖ'nün kanlı darbe girişiminden sonra devletin içine yuvalanan terör örgütü üyeleri oluşturuyor. Başkan Erdoğan karşısında birleşerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak belirleyen muhalefet partileri ise KHK ile görevden uzaklaştırılan terörle ilişkili kişileri yeniden devlet kurumlarına yerleştirmeyi vaat ediyor.

İSKİ DAİRE BAŞKANI DHKP-C'Lİ TERÖRİSTİ ANDI

CHP'li İBB Başkan Ekrem İmamoğlu tarafından İSKİ Su İnşaat Daire Başkanlığı görevine getirilen Secaattin Varer'in DHKP-C'li teröristi andığı paylaşımı ortaya çıktı. Varer, 28 Ağustos 2020 tarihli sosyal medya paylaşımında DHKP-C'li Ebru Timtik için "Işıklarda uyu yoldaş" demişti. Varer, paylaşımı yeniden ifşa olunca çareyi sosyal medya hesabını kapatmakta buldu. Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası alan Timtik, örgütün talimatıyla girdiği eylemde ölmüştü.

ŞEHİT SAVCI KİRAZ'IN KATLEDİLİŞİNİ ÖVEN İBB ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında alıkonulduğu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Eda Ezgi Yıldız hakkında soruşturma başlattı. Yıldız, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'terör örgütü propagandası yapmak'tan tutuklandı. Kiraz'ın katliamını öven CHP PM üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan Eda Ezgi Yıldız'ın İBB İSYÖN AŞ'de İnsan Kaynakları Uzmanı kadrosunda olduğu belirlendi. Yıldız'ın, Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları da ortaya çıktı.

İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Yıldız, terör paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası sosyal medya hesabını sildi. İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölüm yıl dönümünde saygıyla anıldığı belirtilerek, "Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akdi 30 Mart tarihi itibarıyla feshedilmiştir" denildi.

CHP Keçiören İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Eda Aksoyoğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda terör örgütü PKK'yı savunduğu ortaya çıktı. Paylaşımlarda Aksoyoğlu'nun, 'PKK dahi olsa herkesin adil yargılanma hakkı varsa Uludere neden bombalandı Sayın Hüseyin Çelik' gibi ifadelere yer verdiği görüldü. Aksoyoğlu'nun ayrıca yaptığı başka bir paylaşımda ise Başkan Erdoğan'a tehdit içeren, 'Yerinde olsam PKK'yı kışkırtmazdım Recep' ifadeleri ortaya çıktı.

SOLGUN'UN DA 'AĞZI BOZUK' ÇIKTI

CHP'li İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı İdil Solgun'un sosyal medyada Başkan Erdoğan'a yönelik küfürlü paylaşımları ortaya çıktı. Solgun'un paylaşımlarında, "Bugün Tayyip Erdoğan'ın doğum günüymüş. 26 Şubat'a lanet olsun. En kısa zamanda ölüm yıldönümünü kutlarız" yazdığı belirlendi.