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03 Ekim 2020 Cumartesi 12:29:00 - Güncelleme:03 Ekim 2020 Cumartesi 12:29:00

FETÖ'cülere kaçacak delik yok! Çatıdaki gizli bölmeden 4 FETÖ'cü çıktı

Kaynak: AA

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Denizli Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda bir evin çatı katındaki bölmede saklanırlarken kıskıvrak yakalandı.

Denizli'de FETÖ üyesi olma suçlamasıyla haklarında yakalama kararları bulunan ve aralarında örgütün sözde 'Denizli büyük bölge sorumlusu' olduğu belirlenen kişinin de bulunduğu 4 zanlı, bir evin çatı katındaki gizli bölmede yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün sözde "Denizli büyük bölge sorumlusu" olan eski öğretmen M.N.A. ile eski veri denetmeni R.A, gıda mühendisi M.K. ve eski öğretmen S.B'nin kentte bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri çatı katındaki küçük pencereden girilen gizli bölmede yakaladı.

Evdeki aramada dijital materyaller, 2 bin dolar ve 5 bin lira para ile 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 2016 yılında meslekten ihraç edildikleri ve haklarında yakalama kararları bulunduğu belirlendi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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