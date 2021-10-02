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02 Ekim 2021 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 14:00:00

FETÖ'cü senatörler HDP'ye kalkan oldu

Kaynak: Akşam

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HDP'ye yönelik kapatma iddianamesinden rahatsız olan ABD'li 10 senatör, Başkan Biden'a bir mektup göndererek Ankara'ya baskı yapmasını istedi. Senatörlerin büyük çoğunluğu PKK/YPG ve FETÖ'ye destek veren isimler.

Haziran ayında terör örgütü PKK ile siyasi bağları süren HDP'ye yönelik kapatma iddianamesinin kabul edilmesinden rahatsız olan ABD'li 10 senatör, ortak bir mektuba imza atarak Başkan Biden'dan Başkan Erdoğan'a iddianamenin geri çekilmesi için baskı yapmasını istedi. Büyük çoğunluğu geçmişte FETÖ ve PKK/YPG'ye destek veren Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, Türkiye'nin terörle mücadelesini demokrasiye yönelik tehdit diye adlandırdı.

MEKTUPTA TEHDİT DİLİ HAKİM

Senatörler, Erdoğan'a yönelik "Türkiye'nin Kürt nüfusunu haklarından mahrum bırakma, siyasi çoğulculuğu ve demokrasiyi baltalama girişimlerinden endişe duyuyoruz" gibi iftira içeren ifadelerle Biden'dan harekete geçmesini ve Avrupalı ortaklarıyla birlikte bu konuda çalışma yütümesini istedi. HDP'ye tam anlamıylas sahip çıkan senatörler "HDP'yi dağıtmak, üyelerini gözaltına almak veya görevden uzaklaştırmak Türkiye için ciddi olumsuz sonuçlar doğuracaktır" mesajıyla mektubu noktaladı.

BAĞIŞ ALDILAR DESTEK OLDULAR

Mektuba Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Ron Wyden, Jeff Merkley, Jeanne Shaheen, Cory Booker, Ed Markey ve Sherrod Brown'ın yanısıra Cumhuriyetçi James Lankford, Thom Tillis ile bağımsız senator Ankus King imza attı. Daha önce FETÖ'den bağış alan Hollen, YPG sözcüsü İlham Ahmed'i Washington'da ağırladı. Wyden, 2019'da FETÖ firarisi Enes Kanter ve Merkley ile Türkiye karşıtı bir tasarıyı Kongre'ye sundu. Shaheen ise Türkiye'ye silah satışı blokesini öngören tasarıyı hazırlamış, Turkic-American ittifakının etkinliklerine katılmıştı. Booker da FETÖ'nün ABD'deki okullarını defalarca ziyaret etti.

Etiketler : fetöcü hdp fetö enes kanter senatör
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