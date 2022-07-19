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19 Temmuz 2022 Salı 10:46:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 10:46:00

FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile yurt dışına çıkarmış

Kaynak: Sabah

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Firari FETÖ üyesi savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı yurtdışına kaçıran ismin kimliği belli oldu. Kaçışı ayarlayan ismin FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ve hakkında soruşturma başlatılan eski bir kaymakam olduğu ortaya çıktı.

Firari FETÖ üyesi savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı yurtdışına kaçıran ismin kimliği belli oldu. Kaçışı ayarlayan ismin FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ve hakkında soruşturma başlatılan eski bir kaymakam olduğu ortaya çıktı.

Ufuk Özen Alibeyoğlu, Ardeşen Kaymakamı olarak görev yaptığı sırada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ'nün Mülkiye Teşkilatı Mahrem Yapılanması operasyonunda hakkında beyanlar bulunduğu ve operasyonel hatlar aracılıyla mahrem imamlara iletişime geçtiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Alibeyoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek itiraz etti. Alibeyoğlu, Başsavcılığın itirazının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İMAMLARA 'PAÇOZ' DEDİ

Eski kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu Ardahan Posof'ta görev yaptığı sırada imamların giyimlerine ilişkin 'paçoz' ifadesini kullanmıştı. Alibeyoğlu, "Ütüsüz pantolon giymenin din ile imanla ne ilgisi var? Köyde öğretmen grand tuvalet gezerken sen niye paçoz geziyorsun?" şeklinde konuşmuştu.

'ÖRGÜT İMAMI ÖZEL İLGİ GÖSTERİYORDU'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alibeyoğlu hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, Alibeyoğlu'nun ankesörlü hatlardan arandığı, operasyonel hat ile mahrem imamla iletişime geçtiği ve FETÖ mensupları ile arasında para transferinin olduğu anlatıldı.

Erzurum ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Mülkiye Teşkilatı Mahrem yapılanması soruşturması kapsamında ifade veren Y.K.Y., Alibeyoğlu'nun da bulunduğu sohbet grubuna katıldığını söyledi. Y.K.Y., Ali kod adlı örgüt imamının Alibeyoğlu'na özel ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Bu özel ilginin somut nedenini bilemiyorum.

ESKİ SAVCILARIN FİRAR ANI

Ufuk Özen Alibeyoğlu'nun daha öncesinde örgüt kapsamında abi olduğunu düşünüyorum. Kaymakam adaylığı yıllığında yine ihraç edilen bir iki şahsın ona abi diye hitap ettiğini gördüm" ifadelerini kullandı.

'YAKALAMA KARARI ÇIKMADAN 12 SAAT ÖNCE"

Alibeyoğlu hakkında hazırlanan iddianameye şok bir ihbar da girdi. İhbara göre Alibeyoğlu'nun, firari FETÖ terör örgütü üyesi iki savcıyı devletin kendisine tahsis ettiği araçla kaçırdığı belirtildi.

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'Örgüt kurmak' suçlarından haklarında çıkarılan yakalama kararından 12 saat önce 10 Ağustos 2015'te Sarp Sınır Kapısı'ndan yurtdışına firar eden eski kumpas savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın Alibeyoğlu tarafından Ermenistan'a kaçırıldığı bilgisi yer aldı.

MAKAM ARACI İLE KAÇIRDI

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne yapılan ihbarlarda, firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçtıktan iki gün sonra, Posof Kaymakamı Alibeyoğlu'nun devlet tarafından kendisine tahsis edilen makam aracı ile Türkgözü Sınır Kapısı'na giderek savcılarla buluştuğu, Öz ve Kara'yı makam aracı ile Ermenistan'a kaçırdığı aktarıldı.

Etiketler : Firari FETÖ üyesi Zekeriya Öz Celal Kara
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