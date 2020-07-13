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13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:15:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:23:00

FETÖ'cü hainlerden F-16 pilotlarına ilaçlı kumpas!

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15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümüne sayılı günler kala, FETÖ'nün şeytanın aklına gelmeyecek kumpaslarından biri daha ortaya çıktı. İtirafçı FETÖ'cüler, örgütten olmayan pilotlara tansiyon ilacı vererek kalp damarlarını genişlettiklerini, böylece ‘uçamaz' raporu verdiklerini anlattı.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) karanlık yüzünü, uzun yıllar örgütün mahrem birimlerinde görev alan itirafçılar anlattı. Örgütün mahrem yapılanmasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve askeri mahkeme sorumlusu olarak yer alanların itirafları, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) ele geçirme planları kapsamında yaptıklarını gözler önüne serdi.

SAHTE RAPORLAR YAZDILAR

İtirafçı beyanlarına göre, özellikle 2010'da yapılan Anayasa değişikliğinin ardından sivil yargıda etkili olan FETÖ mensupları, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) ve Askeri Yargıtayı da boş bırakmadı. Askeri Casusluk, Balyoz gibi ürettikleri soruşturma ve davalarla yapıdan olmayan askerlerin önünü kesen örgüt mensupları, bu kumpasın içine sokamadıkları askeri öğrencileri ise GATA'daki örgütlenmeleri sayesinde sahte raporlarla okuldan atarak TSK ile ilişiklerini kesti.

YÜKSEK TANSİYON TEŞHİSİ

Askeri okullarda okuyan adayların ilişiğinin kesilmesi ve görevde olan pilotların aktif görevlerinin engellenmesi amacıyla da bir dizi yöntem izlendi. Bu kapsamda hastalıkları bulunmamasına rağmen bu kişilere ‘mitral kapak yetmezliği’, ‘yüksek tansiyon’, ‘aort damarı genişlemesi’ ve benzeri teşhisler konuldu. Örgüt üyeleri, pilotluk görevinden uzaklaştırmak istedikleri kişilere, herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı halde ‘yüksek tansiyon’ teşhisi koyarak ileriki süreçte kalp damarlarını genişletme özelliğine sahip tansiyon ilaçları yazdı.

‘UÇAMAZ’ RAPORU VERDİLER

Bir sonraki kontrole kadar bu ilaçları kullanan pilotların gerçekte hiçbir sağlık sorunu yaşamadıkları halde ilaç nedeniyle kalp damarlarının genişlemesi sağlandı. Böylece bu pilotlara, yapılan muayene sonucu kardiyolojik açıdan ‘uçamaz’ raporu verilmesinin önü açıldı. Örgüt mensubu olmayanlar bu yöntemlerle elenirken, gerçekte askeri okullara girmesini engelleyecek rahatsızlığı bulunup da örgüte yakın olan kişilere ise ‘sağlam’ raporu tanzim edilerek bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne girmeleri sağlandı.

DAVA YOLUNU KESTİLER

GATA'da örgütlenerek sahte raporlarla okullardan öğrencileri atan FETÖ mensupları, bu işlemlerin iptali için açılacak davalara bakan AYİM'de de süreçte çoğunluğu ele geçirdi. Böylece örgütün sahte GATA raporlarıyla attığı öğrencilerin okula geri dönmek için kullanacakları AYİM'de iptal davası açma yolu da yine örgüt tarafından kesildi.

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