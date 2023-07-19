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19 Temmuz 2023 Çarşamba 18:35:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 18:35:00

FETÖ'cü avukatlara Almanya'dan izin çıkmadı... Yargıtay talebi reddetti

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Almanya'da Yargıtay, 15 Temmuz sonrası Köln'de çalışmak isteyen avukatların itirazını reddetti. FETÖ yapılanmasını terör örgütü olarak kabul etmeyen Almanya mahkemesinin kararında, avukatlar için "Gülen Ağı mensubu" oldukları ifadeleri yer aldı.

Almanya'da Yargıtay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Almanya'ya kaçan karı koca avukatların, Türk hukukuna göre Almanya'da avukatlık yapamayacaklarına hükmetti.

Federal Yargıtay tarafından dün açıklanan karara göre, darbe girişiminden sonra Türkiye'de avukatlık ruhsatlarını kaybeden avukatların, Almanya'da Türk hukukuna göre çalışmak için gerekli olan belgeleri sunamadıkları için Köln Barosunun talebi reddettiği hatırlatıldı.

Davacı avukatların Köln Barosunun onay vermemesi üzerine konuyu önce eyalet mahkemesine, oradan sonuç alamayınca Yargıtaya taşıdıkları belirtildi.

Yargıtay, davacı avukatların talebine verilen önceki mahkeme kararının, Almanya'daki avukatlık mesleği düzenlemelerine uygun olduğuna ve anayasaya aykırı olmadığına hükmetti.

FETÖ yapılanmasını terör örgütü olarak kabul etmeyen Almanya mahkemesinin kararında, avukatlar için "Gülen Ağı mensubu" oldukları ifadeleri yer aldı.

Kararda avukatların darbe girişimi sonrası Almanya'ya iltica talebinde bulundukları ancak bunun da reddedildiği, bunun yerine sığınmacılara verilen "korunma hakkı" aldıkları vurgulandı.

Etiketler : Almanya FETÖ Avukat
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