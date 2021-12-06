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06 Aralık 2021 Pazartesi 21:50:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 21:50:00

FETÖ'cü 4 sanık Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kaynak: AA

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Balıkesir'de FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 4 sanık Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken yakalandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olmaktan yargılanan 2 ihraç komiser yardımcısı ile 2 ihraç polis memurunun Ayvalık'ın Badavut açıklarından Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçacağı bilgisini aldı.

Operasyonda, 4 sanık ile organizatör olduğu değerlendirilen İ.A. ve M.E.V'yi yakaladı.

Operasyonda, 3 cep telefonu, 8 bin dolar ve 1500 euro ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanıklardan 2'si ile organizatör olduğu değerlendirilen İ.A. ve M.E.V. tutuklandı. Diğer iki FETÖ sanığından 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi, birine ise ev hapsi verildi.

Etiketler : operasyon fetö terör örgüt
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