08 Ağustos 2023 Salı 17:31:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 17:31:00
FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kaynak: AA
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Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hükümlü R.A'nın yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekiplerce gözaltına alınan ve esnaf olduğu öğrenilen R.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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