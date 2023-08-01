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01 Ağustos 2023 Salı 13:38:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 13:38:00

FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Kaynak: AA

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FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser, Ankara'da sahte kimlik ve pasaportla yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 7 yıldır aranan ve kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği belirlenen eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser'in izine ulaştı.

Uzun süreli takip sonucu Eser'in örgüt tarafından temin ettiği sahte pasaport ve kimlik ile yurt dışına kaçacağı bilgisini edinen ekipler harekete geçti.

Meslekten ihraç edilen Eser, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Eser'in üzerinde ve adresindeki aramada 2 sahte kimlik ve pasaport, FETÖ'nün simgesi olarak bilenen 1 ABD doları, yüklü miktarda döviz, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve çeşitli doküman ele geçirildi.

Arif Oktay Eser'in yakalandığı sırada rahat tavırlar içerisinde olduğu ve görevli polislere, "Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz." şeklinde sözler sarf ettiği öğrenildi.

Zanlının, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Etiketler : fetö emniyet müdürü ankara
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