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FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranan eski asker, düzenlenen operasyonla yakalandı
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15 Temmuz 2023 Cumartesi 15:56:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 15:56:00

FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranan eski asker, düzenlenen operasyonla yakalandı

Kaynak: IHA

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Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski asker, polis ve jandarmanın düzenlediği ortak operasyonda yakalandı.

Operasyon, Sandıklı ilçesine bağlı Sorkun köyünde gerçekleştirildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak il Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda G.A isimli şahıs gözaltına alındı.

Şahsın işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Etiketler : FETÖ Afyonkarahisar TEM
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