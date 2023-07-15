FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranan eski asker, düzenlenen operasyonla yakalandı
Kaynak: IHA
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski asker, polis ve jandarmanın düzenlediği ortak operasyonda yakalandı.
Operasyon, Sandıklı ilçesine bağlı Sorkun köyünde gerçekleştirildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak il Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda G.A isimli şahıs gözaltına alındı.
Şahsın işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
- Türkiye'de görevli yabancı misyonlar, 15 Temmuz dolayısıyla mesaj yayımladı
- 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu sürüyor
- FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranan eski asker, düzenlenen operasyonla yakalandı
- Kırklareli'ndeki terör operasyonlarında 26 şüpheliden, 12'si tutuklandı
- Hatay'da depremde hayatını kaybeden 45 öğrenci mezuniyet töreninde anıldı
- 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılında FETÖ içindeki parçalanma iyice netleşti