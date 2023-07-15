FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranan eski asker, düzenlenen operasyonla yakalandı

Operasyon, Sandıklı ilçesine bağlı Sorkun köyünde gerçekleştirildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak il Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda G.A isimli şahıs gözaltına alındı.

Şahsın işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.