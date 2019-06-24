FETÖ şüphelisi iki kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat katkılarıyla Doyran köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede 2 kişi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen, görevlerinden daha önce ihraç edilen komiser U.D. ile U.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AA