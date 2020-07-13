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13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:37:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:37:00

FETÖ şüphelisi eski akademisyen hakkında 15 yıla kadar hapis istendi

Kaynak: AA

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FETÖ ile iltisakı olduğu iddiasıyla Gaziantep Üniversitesinden ihraç edilen ve hakkında daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırılan eski öğretim üyesi Mustafa U. hakkında hazırlanan iddianamede 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisakı olduğu iddiasıyla Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) ihraç edilen ve hakkında daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırılan eski öğretim üyesi Mustafa U. hakkında hazırlanan iddianamede 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, 13 Nisan 2017'de FETÖ üyeliği iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilen ve "yeni delil durumunun ortaya çıkması ve şüpheli hakkında eksik incelemeyle karar verilmiş olduğu" gerekçesiyle 27 Mart 2020'de takipsizlik kararı kaldırılan eski öğretim üyesi Mustafa U. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede sanık Mustafa U. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kolluk araştırma tutanağında sanığın örgütle iltisaklı kurumlarda SGK kaydı bulunduğunun açıkça belirtilmesine rağmen kararda "SGK ve dernek kaydı bulunmadığı" şeklinde hatalı değerlendirme yapıldığı aktarılan iddianamede, sanığın Bank Asya kaydının bulunduğu belirtildiği halde eksik inceleme ile karar verildiği belirtildi.

Örgütün önde gelen mensuplarıyla bağlantısını ortaya koyacak en önemli delillerden olan HTS analizinin hiç yaptırılmadan takipsizlik kararı verildiği kaydedilen iddianamede, tüm bu hususlar nedeniyle takipsizlik kararının kaldırılarak, yeniden soruşturma açıldığı ifade edildi.

İddianamede, sanığın biri Fatih Üniversitesi olmak üzere örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan kurumlarda 1996-2011 yılları arasında SGK kaydı bulunduğu, yine örgütle iltisaklı kurumlara çok sayıda para yatırdığının tespit edildiği yer aldı.

Sanığın FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edilenlerle otel-konaklama kaydının bulunduğu ve yine örgütün 72 tepe yöneticisinden birisiyle görüşme kaydının olduğu da iddianamede yer verildi.

Tanık ifadesi iddianamede

İddianamede ifadesine yer verilen tanık uzman doktor M.P, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Gaziantep'te görev yaptığını belirterek, Mustafa U. hakkında şu iddialarda bulundu:

"Burada bize abilik yapan Mustafa U. isimli birisi vardı. Doçent doktordu. Örgüt ile bizim aramızdaki bağlantıyı sağlıyordu. Örgütten gelen direktifleri bize aktarıyordu. Daha sonra Bank Asya'ya para yatırmamızı söylediler. Eşim cemaati sevmemesi ve fikir olarak zıt olmasına rağmen ben eşimin altınlarını 'para ihtiyacımız var' diye aldım ve Bank Asya'ya yatırdım. Fakat eşimin haberi yoktu."

M.P, daha sonra Kilis'e tayini çıktığını ve sanığın yine kendisini örgütten birine yönlendirdiğini öne sürdü.

İddianamede ifadesi yer alan sanık Mustafa U. da kendisine iftira atıldığını savunarak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Tutuksuz sanık Mustafa U. hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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