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09 Eylül 2021 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 10:30:00

FETÖ okulunda 'kayıtsız' sapık

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ABD'de FETÖ iğrençliği. FBI, FETÖ'nün Georgia'daki okulunu bastı; beden eğitimi öğretmeni Tarık Uduk'u ‘çocuk pornosu' ve ‘çocuk tacizi'nden tutukladı.

FETÖ'nün ABD'deki en büyük okullarından olan Georgia Eyaleti'ndeki Fulton Bilim Akademisi'nde (Fulton Science Academy) beden eğitimi öğretmeni Tarık Uduk, "çocuk pornografisi suçları" kapsamında tutuklanarak hapishaneye gönderildi. NBC'e bağlı 11Alive TV kanalının Sandy Springs Polis Merkezi'nden elde ettiği bilgilere dayandırdığı haberine göre Sömürülen ve Kayıp Çocuklar Ulusal Merkezi'ne internet sunuculardan çocuk pornografisi indirmeye başlandığı ihbarı geldi. Georgia FBI bürosunun da dahil olduğu soruşturma kapsamında Sandy Springs Polis Merkezi'ne bağlı dedektifler çok sayıda arama emri ve mahkeme kararı çıkardı. Yapılan araştırmalar Fulton Bilim Akademisi'ne uzandı, FETÖ okulunda çalışan 25 yaşındaki Tarık Uduk suçlu olarak tespit edildi.

11 SUÇTAN YARGILANACAK

Uduk, polisin geçtiğimiz pazartesi günü FETÖ okuluna yaptığı baskında tutuklanarak Fulton Hapishanesi'ne gönderildi. Uduk'un bilgisayarında yapılan incelemelerde 12-15 yaş arasındaki çocukların pornografik görüntüleri bulundu. Polis Memuru Salvador Ortega'nın ifadesine göre emniyet yetkililerinin bilgisayardaki görüntülerine erişilen çocukların arasında Uduk'un öğrencilerinin olup olmadığını araştırdığı belirtildi. Uduk'un çocuk pornografisi ve bir çocukla iletişime geçmekten dolayı toplam 11 suçtan yargılanacağı öğrenildi.

KAÇAK MI ÇALIŞTIRILIYOR?

Uduk'un FETÖ okulunun internet sitesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görünmesine karşın kayıtlarda çalışma belgelerine ulaşılamadı. Bu detay ise ABD'de daha önce FETÖ okullarına ilişkin defalarca kez gündeme gelen "belgesiz çalıştırılan öğretmenler" sorusunu akıllara getirdi. The Atlanta Journal Constitution Gazetesi'nin haberinde ise Uduk'un 50 bin dolarlık kefalet ücreti ödenerek aynı gün serbest bırakıldığı yer aldı. Kefaleti kimin ödediğine ilişkin bilgi ise paylaşılmadı. w HABER MERKEZİ

KOVMADILAR İZİN VERDİLER

FETÖ okulunun müdürü Dr. Kenan Şener, The Atlanta Journal Constitution'a yaptığı açıklamada soruşturma sonuçlanıncaya kadar Uduk'un idari izne çıkarıldığını ifade etti. Velilerden gelen 'Uduk kovulsun' talepleri için ailelere bir e-mail gönderdiğini dile getiren Şener, dava bitene kadar başka bir kişinin görevlendirilebileceğini söyledi.

AKŞAM

Etiketler : fbi çocuk pornosu çocuk tacizi fetö okulu
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