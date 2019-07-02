FETÖ itirafçısı üsteğmen 'etkin pişmanlık' indirimiyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı
Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında açığa alınan Üsteğmen Ramazan Ö., tutuksuz yargılandığı davada 'etkin pişmanlık' indirimiyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Ramazan Ö. hazır bulundu. Etkin pişmanlık kapsamında ifade vermek istediğini belirten Ramazan Ö. öğrencilik yıllarında örgüt ile tanıştığını söyledi. Göreve başladıktan sonra örgütün sohbetlerine katıldığını belirten Ramazan Ö. "Sohbetlerde himmet veriyorduk. Bekârken maaşımızın beşte biri, evlendikten sonra da yüzde 10'u, çocuk sahibi olduktan sonra ise 20'de birini, 'himmet' adı altında veriyorduk. Öğrencilik yıllarımda burs aldığım için meslek sahibi olduktan sonra 'fakir öğrencilere burs veriyorlar' diye himmet verdim. Bazen veremediğim zamanlar da olurdu; ancak bu yapı o zamanlar terör örgütü değildi" dedi.
Mahkeme heyeti Ramazan Ö.'ye, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan etkin pişmanlık indirimi uygulayarak, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
DHA
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