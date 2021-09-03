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03 Eylül 2021 Cuma 12:08:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 12:08:00

FETÖ firarisi İstanbul Havalimanı'nda paketlendi

Kaynak: AA

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FETÖ'den hakkında arama kararı olan ve darbe girişiminden sonra ülkeden kaçan şüpheli 12 Temmuz'da İsveç'ten geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

"FETÖ/PDY üyeliği" başta olmak üzere 24 ayrı suçtan aranması bulunan ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra İsveç'e kaçtığı belirlenen şüpheli, İstanbul Havalimanında yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında İsveç'ten gelen Y.M.K.'nin yapılan pasaport kontrolünde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Türkiye'den kaçtığını belirledi.

Şüphelinin "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni, TBMM'yi ve yargı organlarını alenen aşağılama" suçları başta olmak üzere 24 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Etiketler : FETÖ firarisi İstanbul Havalimanı İsveç 12 Temmuz
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