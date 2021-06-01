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01 Haziran 2021 Salı 21:24:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 21:24:00

FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in sorgusu yarın başlayacak

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MİT'in operasyonuyla yurtdışında yakalanarak Ankara'ya getirilen FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in sorgulanmasına yarın başlanacak.

MİT'in operasyonuyla FETÖ'ye ağır darbe vuruldu. FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Örgüt hakkında derin bağlantılara ve bilgilere sahip olduğu değerlendirilen Selahaddin Gülen'in yakalanmasıyla terör örgütüyle mücadelede önemli bir yol alındı.

FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gülen'in Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadesinin alınmasına yarın başlanacak.

GÜLEN'İN YEĞENİ, TÜRKYOLU'NUN KAYINBİRADERİ

Selahaddin Gülen, FETÖ'nün gizli yapılanmaları ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen arasındaki irtibatı sağlıyordu.

Aynı zamanda elebaşı Gülen'in sözde özel kalemi olan Cevdet Türkyolu'nun kayın biraderiydi.

ÇOCUĞA CİNSEL SALDIRIDAN DA ARANIYORDU

FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen "Silahlı terör örgütüne üye olma"nın yanı sıra "Küçük Yaştaki Kız Çocuğuna Cinsel Saldırı" suçundan da aranıyordu.

Etiketler : MİT FETÖ elebaşının yeğeni fetö
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