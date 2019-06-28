FETÖ elebaşına övgüler dizen sözde sanatçı Mckennitt konser için Türkiye'de
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkında övgü dolu sözler dizen şarkısı Loreena Mckennitt, Türkiye'de bir dizi konser vermeye hazırlanıyor. Elebaşı hakkında övgü dolu sözleri sarf eden ve FETÖ'nün ihanet yapısı içerisinde yer almayı temenni eden şarkıcının Türkiye'de konser verecek olması tartışma yarattı.
TM Dijital Haber Merkezi
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen hakkında 2009 yılında düzenlenen bir organizasyonda övgü dolu sözlere yer veren şarkıcı Loreena Mckennitt Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor.
2009 yılında Külterlerarası Diyalog Merkezi'nin yemeğinde yaptığı konuşmada McKennitt, "Çok derin ve temiz ruhlu bu Türkler beni etkiledi. Dünyanın bu tarafındaki insanlar olarak bizlerin bu akşam bize bu organizasyonun düzenlediği geceye ilham veren liderin fikirlerinden öğrenebileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. O yüzden beni de bu misyondaki neferlerinizden birisi olarak kabul etmenizi rica ediyorum." ifadelerine yer vermişti.
İzmir, Ankara ve İstanbul'da konser verecek olan şarkıcı McKennitt, elebaşı Gülen hakkında ise, "Fethullah Gülen'in sevgi, şefkat ve karşındakini olduğu gibi kabul etmek gibi çok kritik pusula noktalarını hayatımızda tatbik etmemizi teşvik eden söylemleri dolayısıyla fikirleri ile kişisel çok ilgileniyorum. Onun tüm dünyada ortaya koyduğu çalışmalardan çok çok etkilendim ve ben de desteklemeyi çok isterim." sözlerine yer vermişti.
15 Temmuz hain darbe katliam yapan FETÖ'cülerin elebaşısı Gülen hakkında övgü dolu sözler dizen şarkıcı McKennitt'in sahne alacak olması ise tepkilere neden oldu.
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