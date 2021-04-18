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18 Nisan 2021 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 10:15:00

FETÖ ABD'de mali krize girdi

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17-25 Aralık'tan itibaren mali kaynaklarını kaybetmeye başlayan FETÖ, ABD'de ekonomik krize girdi. Birbirlerini hırsızlık yapmakla suçlayan elebaşları artık örgütü yönetemiyor.

Para kaynaklarına ağır darbeler vurulan FETÖ, ABD'deki merkezinde mali kriz yaşamaya başladı. Örgütün elebaşları para yüzünden birbirine girdi. FETÖ'nün ABD'deki ve diğer ülkelerdeki operasyonlarında kullanılmak üzere örgüt tabanı ve esnaf yapılanmasından "himmet" adı altında topladığı gelirlerdeki daralma, örgütün Pensilvanya'daki yönetimini zora soktu.

YAYINLARINI KAPATTILAR

ABD'de yaptığı faaliyetleri kısıtlama yoluna giden örgüt, söz konusu dönemde, New Jersey'deki Ebru TV ismiyle İngilizce yayın yapan televizyonu kapatmak zorunda kalmıştı. Örgütün yayın organı Zaman'ın ABD'deki yayını da sona erdi.

SPONSOR BULAMIYOR

'Türkçe Olimpiyatları' adıyla düzenlediği etkinliklere "Uluslararası Dil ve Kültür Festivali" adını veren örgütün sponsor bulamadığı, 2 ana sponsorundan birinin FETÖ'nün ABD'deki ekran yüzü basketbolcu Enes Kanter'in kurduğu Enes Kanter Foundation ve ikincisinin de bir diğer FETÖ'cü şirket olduğu dikkatleri çekti.

YOLSUZLUK TARTIŞMALARI

FETÖ firarisi gazeteci Ahmet Dönmez'in, Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan gibi isimlerin örgüt paraları ile şahsi servet yapmalarına tepki göstermesi üzerine 'Muavenet' adını verdikleri yardım sandığı projesi amacına ulaşamazken sosyal medya üzerinden örgüt içi yolsuzluk konusunda yapılan tartışmaların giderek büyüdüğü görüldü.

MUSTAFA ÖZCAN'IN 'YÜZDE 15 KASASI'

Mustafa Özcan'ın, bulundukları tüm ülkelerdeki FETÖ kurumlarından elde edilen gelirin yüzde 15'ini ve örgütün üyelerinin maaşlarının yüzde 10'unu alarak bir kasada toplattığı ve örgüt içinde konuyu bilenlerin buna "Yüzde 15 kasası" ismi verdiği belirtiliyor.

Etiketler : FETÖ ABD PENSİLVANYA
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