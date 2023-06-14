Fethi Sekin'in intikamı alındı! Saldırı talimatını veren terörist öldürüldü

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14 Haziran 2023 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 10:00:00

Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren terörist etkisiz hale getirildi

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MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

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Etiketler : mit fethi sekin saldırı terörist abdulkahar karasaç
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