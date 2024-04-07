Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde sahadan çekildi!
Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçeli futbolcular, 2'nci dakikada sahadan çekildi.
Galatasaray, Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada Volkan Bayarslan düdük çaldı. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan üstlendi. Galatasaray'ın 1'inci dakikada bulduğu gol sonrası Fenerbahçeli futbolcular sahadan çekildi.
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