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09 Şubat 2023 Perşembe 09:34:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 09:34:00

Felaketin mucizeleri

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Deprem bölgesinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor.

44 saat sonra kurtarılan Muhammed ve 55 saat sonra göçük altından çıkan Masal bebek dün bir kez daha umutları yeşertti.

MUHAMMED'E CAN SUYU

Hatay'da Defne Mahallesi'ndeki çöken binanın enkazı altında kalan 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardılar. İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı Kartal Grup Amirliği Ekipleri enkaz altında susayan Muhammed bebeğe şişenin kapağıyla su verdi. O anlar görenlerin yüreklerini sızlatırken, bir kez daha umutların artmasını sağladı.

MASAL BEBEĞİN AĞLATAN KURTULUŞU

Kahramanmaraş Hükümet Bulvarı'ndaki Yenişehir Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, depremden 55 saat sonra bir buçuk yaşındaki Masal'ı enkazdan çıkardı.

Enkaz altından kendi imkanlarıyla çıkan ve 55 saatlik bekleyişin ardından bebeğine kavuşan baba Ömer Kıraççakalı, ambulansta bebeğine sarılarak, büyük mutluluk yaşadı. Anne Yeliz Kıraççakalı'yı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

Etiketler : deprem hatay kahramanmaraş

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