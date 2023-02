Felaket böyle büyüdü!

BİLİM insanları, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından uyarıda bulundu. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, en çok hasarın, Kahramanmaraş Pazarcık, Gaziantep Nurdağı, İslahiye, Hatay Hassa, Kırıkhan, İskenderun ve Antakya'da görüldüğünü bildirdi.

Gökçeoğlu, "Buradaki hasarların çoğunluğu zemin ve kötü yapılaşma. Yani sıvılaşma, yanal yayılma, yapının zemine uygun dizayn edilmemesinden kaynaklıdır. Hatay Hassa, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin tamamı fay üzerine oturuyor, bu ilçeleri fay kesiyor. Fayın kestiği bölgelerde ayakta duran tek bir yapı yok. İyi yapılmış, kötü yapılmış, bina yüksekmiş, alçakmış, tek katlıymış, bütün yapıları fay parçalamış. Fay konusunda bir yasaya ihtiyacımız var. Fayın üzerine yapılaşmayı engellemeliyiz. Bu bölgede sıvılaşmaya uygun bir zemin var. Sahadaki incelemelerde, Amik Ovasının Hatay'a doğru olan bölümünde ve İskenderun kıyılarında sıvılaşmayı gördük. İstediğiniz kadar kuvvetli olsun yapı, sıvılaşan yapı üzerinde eviniz varsa ya yıkılır ya da ağır hasar alır" dedi.

YERLEŞİM YERLERİ DOĞRU SEÇİLMELİ

Her deprem olduğunda yer bilimcilere depremin beklenip beklenmediğinin sorulduğunu ifade eden Gökçeoğlu, "(Evet bekliyorduk) derler. Bana sorsaydınız her an Pazarcık fayının kırılacağını bekliyorduk, 7,3'ün üzerinde deprem olacağını biliyorduk. Ama Pazarcık kırılınca beraberinde Amanos'u da kıracağını, 9 saat sonra gidip Sürgü fayını da kıracağını bekliyor muydum, asla beklemiyordum. Bunu söyleyen yalan söyler. 3 fayın birbirini tetikleyeceğini beklemiyorduk. 40 yıldır bu alanda çok çalıştım. Böyle bir şeyi hiç düşünmedik. Son derece sıra dışı ve ciddi" diye konuştu.

BİR AY BOYUNCA EVLERE GİRMEYİN

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Volkan Karabacak, "Bu depremin artçıları da kendisi gibi büyük olacak. 7,7 büyüklüğündeki depremin artçısı da kendisinden bir eksik yani 6,5'a kadar çıkabilecek nitelikte olduğu için evler zayıfladığında bunlar tehlike yaratabilir. Şu anda en azından bir ay boyunca evlere girmemekte fayda var. Yapılan kontrollerde hangisinin hasarlı yada hafif hasarlı olduğu belirlenecek. Bunlar yapıldığı sürece insanların evlerinden uzak durmasında fayda var" dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise "Belirli bir süreye kadar hasarlı evlere girmeyeceğiz. Bunları da AFAD ekipleri yeri geldiğinde söyleyecektir" dedi.