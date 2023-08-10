VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Şimşek: 2024'te rüzgar Türkiye'den yana esecek
Kuveyt'te "Barbie" ve "Talk to Me" filmleri yasaklandı
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı
FBI'ın birden çok bürosunun bazı Katolikleri "potansiyel teröristler" olarak fişlediği iddiası
Moody's'ten Türkiye'nin yeni ekonomi ekibine övgü
10 Ağustos 2023 Perşembe 09:45:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 09:45:00

FBI'ın birden çok bürosunun bazı Katolikleri "potansiyel teröristler" olarak fişlediği iddiası

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de Federal Soruşturma Bürosunun "münferit bir büronun faaliyeti" olarak belirttiği, geleneksel Katolikleri "potansiyel yerel teröristler" olarak fişleme çalışmasının, birden fazla FBI bürosunun yer aldığı bir uygulama olduğu iddia edildi.

ABD'de Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan ve anayasal haklarla ilgili bir alt komitenin başkanı olan Mike Johnson, FBI Direktörü Christopher Wray'e konuyla ilgili mektup gönderdi.

FBI'ın Virginia'daki Richmond saha ofisinin "geleneksel Katolikleri", "potansiyel yerel teröristler" olarak hedef alan bilgi notları üretmek üzere birden fazla FBI saha ofisiyle koordineli şekilde çalıştığını gösteren belgeden bahseden Jordan ve Johnson, söz konusu belgenin yeni yayımlanan versiyonunun Wray'in konuya ilişkin ifadesiyle çeliştiğini kaydetti.

Jordan ve Johnson, FBI'ın Portland ve Los Angeles saha ofislerinin geleneksel Katolikleri "potansiyel yerel teröristler" olarak değerlendirilmesine katkı sunduğunu belirterek konuya ilişkin detaylı bilgi talep etti ve Wray'i önceki ifadesini değiştirmeye davet etti.

Temsilciler Meclisindeki bazı Cumhuriyetçi üyeler, FBI'ın bazı Katolikleri "aşırılık yanlısı" olarak hedef aldığını öne sürerek FBI'ın Richmond ofisince üretilen belgeyi gündeme getirmişti.

"Radikal, gelenekselci Katoliklerin", Yahudi, göçmen ve LGBTQ karşıtı olduğu ve beyazların üstünlüğüne inandığına dair imalarda bulunulan belgeyle ilgili FBI Direktörü Wray, bunun "bir saha ofisinin bir ürünü" olduğunu ve FBI standartlarını karşılamadığını savunmuştu.

Wray, belgeyi öğrendiği anda dehşete kapıldığını ve FBI sistemlerinden kaldırılmasını emrettiğini söylemişti.

Etiketler : fbi federal soruşturma bürosu terörist
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Bodrum performansı

Bodrum performansı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX