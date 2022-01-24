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24 Ocak 2022 Pazartesi 09:47:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 09:47:00

Fatma Girik hayatını kaybetti

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Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, usta oyuncu Fatma Girik'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Fatma Girik 79 yaşındaydı.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" dedi.

Etiketler : Muammer Keskin fatma girik ölüm Bodrum ilçesi
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