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11 Ağustos 2023 Cuma 16:02:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 16:02:00

Fatih'te dilencilere yönelik operasyonda 1'i çocuk 3 dilenci yakalandı

Kaynak: IHA

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İstanbul Fatih'te polis ve zabıta ekiplerinin katılımıyla dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde 1'i çocuk 3 dilenci yakalandı.

İstanbul Valiliği kararı ile 39 ilçede dilencilere yönelik denetimler sürüyor. Denetimlerin gerçekleştirildiği noktalardan birisi de Fatih ilçesi oldu. Aksaray ile Eminönü arasında dilenci sayısının fazla olduğu bölgeler tespit edildi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Belediyesi zabıta ekipleri ve çocuk büroya bağlı polis ekipleri denetime katıldı. Fatih'te yakalanan 1'i çocuk 2'si kadın 3 dilenci işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Denetimlerin ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi.

Etiketler : fatih dilenci dilenci operasyonu
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