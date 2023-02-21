Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü
Kaynak: IHA
Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Fatih'te 2 katlı metruk bina büyük bir gürültüyle yan taraftaki boş alana çöktü. Binanın boş olduğu olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.
Olay, Fatih Hadım Odaları Sokak'ta saat 11.00 sıralarında çöktü. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı metruk bina büyük bir gürültüyle yan taraftaki alana doğru çöktü. Çökmeyle birlikte mahalleli büyük bir panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın boş olduğu ve olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Ekipler olay yerine inceleme başlattı.
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