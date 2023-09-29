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Fatih Sondaj Gemisi, Filyos-1 kuyusunda sondaja başladı
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29 Eylül 2023 Cuma 10:23:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 10:23:00

Fatih Sondaj Gemisi, Filyos-1 kuyusunda sondaja başladı

Kaynak: AA

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz'deki yeni lokasyonu Filyos-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

TPAO, X sosyal medya platformundan Karadeniz'deki yeni sondaj çalışmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

TPAO'nun keşif hedefleri kapsamında sondaj faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiği belirtilen paylaşımda, "Fatih, Filyos-1'de! Türkiye'nin gururu Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki yeni lokasyonu Filyos-1 kuyusunda sondaja başladı." ifadesi kullanıldı.

Uzunluğu 229 metre, genişliği 36 metre olan Fatih Sondaj Gemisi, 51 bin 283 groston ağırlığa sahip.

Türkiye, denizlerdeki petrol ve gaz arama faaliyetlerini Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han sondaj gemileri, sismik arama çalışmalarını da Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemileriyle yürütüyor.

Etiketler : tpao fatih sondaj gemisi filyos1 kuyusu karadeniz
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