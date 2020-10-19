"Fatih: Keşfe Giden Yol" belgeseli izleyiciyle buluştu
Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin hikayesinin anlatıldığı 'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli, bugün izleyiciyle buluştu.
Türkiye'nin ilk operasyonel sondaj gemisi olarak bilinen 'Fatih' gemisi, büyük bir keşif gerçekleştirdi. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin hikayesinin anlatıldığı 'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli, bugün izleyiciyle buluştu.
"Üstün fedakarlık, gayret ve azmin zaferi" notuyla paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli'ni paylaştı.
İşte milli enerjide yeni müjdelerle gelen Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli
- Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
- "Fatih: Keşfe Giden Yol" belgeseli izleyiciyle buluştu
- Mustafa Destici, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçildi
- TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı
- Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı
- Başkan Erdoğan şair Nuri Pakdil'i andı