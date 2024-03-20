Fatih Erbakan hükümeti makam araçlarından eleştirirken kendisi ile çelişti
Seçime kısa süre kala Fatih Erbakan CHP ile aynı dili kullanmaya başladı. İktidarı makam araçları üzerinden hedef almaya çalışınca, sosyal medya hesaplarından vatandaşlar Yeniden Refah (YRP)'nin lüks araçlarını paylaşarak tepki gösterdi.
31 Mart seçimlerine sayılı günler kalmışken YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan taraf değiştirdi.
AK Parti ile seçim görüşmesinde bir çok ilçe ve bazı büyükşehirleri isteyen Fatih Erbakan anlaşamayınca Cumhur İttifakı adaylarının kaybetmesi için girişimlere başladı.
CHP ve DEM işbirliğine ümit bağlayan YRP seçime kısa süre kala CHP ağzıyla konuşmaya başladı.
Ancak yaptığı açıklamalar, yaptıklarıyla fazlasıyla çelişince sosyal medyada tepkiler yükseldi.
MAKAM ARAÇLARINI ELEŞTİRDİ KENDİ ARAÇLARINI GÖRMEDİ!Çorum'da yaptığı konuşmada, "84 yaşındaki teyze canının çektiği bir pideyi alamıyor ama makam araçları, makam uçakları, makam konvoyları, protokol masrafları almış başını gidiyor." diyen Fatih Erbakan'ın lüks araç konvoyu akıllara geldi.
Sosyal medya kullanıcıları, Fatih Erbakan ve YRP'lilerin araçlarını paylaşmaya başladı.
YRP ADAYI İSTANBUL'DA YALIDA OTURAN SAYILI KİŞİLERDEN
Öte yandan YRP'nin adaylarıyla ilgili de çarpıcı bilgiler aktarılıyor.
Bilindiği üzere İstanbul'da 360 kadar yalı var.
İstanbul'da seçimlerin adeta Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için sahaya inen ve AK Parti'nin oy oranının yüksek olduğu yerlerde sürekli seçim çalışması yapan YRP İstanbul adayının bir yalıda oturduğu ortaya çıktı.
YRP İstanbul adayının Kanlıca'da oturduğu yalının fiyatı ise şu an hesaplanamıyor.
- Fatih Erbakan hükümeti makam araçlarından eleştirirken kendisi ile çelişti
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