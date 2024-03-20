VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fatih Erbakan hükümeti makam araçlarından eleştirirken kendisi ile çelişti
Irak'ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu
Terörle mücadele boyut atlıyor: Türkiye-Irak ortak harekat merkezi kurulacak
Fed faiz kararını açıkladı
Siyasette ikinci yenmiş de yenmiş vakası: Akşener'den itiraf gibi açıklama!
Fatma Sevim Baltacı kazada hayatını kaybetmişti: Araç sürücüsü tahliye edildi
20 Mart 2024 Çarşamba 21:58:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 21:58:00

Fatih Erbakan hükümeti makam araçlarından eleştirirken kendisi ile çelişti

ABONE OL

Seçime kısa süre kala Fatih Erbakan CHP ile aynı dili kullanmaya başladı. İktidarı makam araçları üzerinden hedef almaya çalışınca, sosyal medya hesaplarından vatandaşlar Yeniden Refah (YRP)'nin lüks araçlarını paylaşarak tepki gösterdi.

31 Mart seçimlerine sayılı günler kalmışken YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan taraf değiştirdi.

AK Parti ile seçim görüşmesinde bir çok ilçe ve bazı büyükşehirleri isteyen Fatih Erbakan anlaşamayınca Cumhur İttifakı adaylarının kaybetmesi için girişimlere başladı.

CHP ve DEM işbirliğine ümit bağlayan YRP seçime kısa süre kala CHP ağzıyla konuşmaya başladı.

Ancak yaptığı açıklamalar, yaptıklarıyla fazlasıyla çelişince sosyal medyada tepkiler yükseldi.

MAKAM ARAÇLARINI ELEŞTİRDİ KENDİ ARAÇLARINI GÖRMEDİ!

Çorum'da yaptığı konuşmada, "84 yaşındaki teyze canının çektiği bir pideyi alamıyor ama makam araçları, makam uçakları, makam konvoyları, protokol masrafları almış başını gidiyor." diyen Fatih Erbakan'ın lüks araç konvoyu akıllara geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, Fatih Erbakan ve YRP'lilerin araçlarını paylaşmaya başladı.

YRP ADAYI İSTANBUL'DA YALIDA OTURAN SAYILI KİŞİLERDEN

Öte yandan YRP'nin adaylarıyla ilgili de çarpıcı bilgiler aktarılıyor.

Bilindiği üzere İstanbul'da 360 kadar yalı var.

İstanbul'da seçimlerin adeta Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için sahaya inen ve AK Parti'nin oy oranının yüksek olduğu yerlerde sürekli seçim çalışması yapan YRP İstanbul adayının bir yalıda oturduğu ortaya çıktı.

YRP İstanbul adayının Kanlıca'da oturduğu yalının fiyatı ise şu an hesaplanamıyor.

Etiketler : FATİH ERBAKAN MAKAM ARACI YENİDEN REFAH PARTİSİ
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
Tiyatro hiçbir zaman ölmez

Tiyatro hiçbir zaman ölmez
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX