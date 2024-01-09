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09 Ocak 2024 Salı 07:45:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 07:45:00

Fatih Camisi imamının sağlık durumu hakkında açıklama

Kaynak: AA

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Bezmialem Vakıf Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Alpaslan Mayadağlı, bıçakla yaralanan Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta'nın sağlık durumuna ilişkin, "Hayati parametreler hastamızın lehine, hayati bir tehlikemiz yok." dedi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Alpaslan Mayadağlı, bıçakla yaralanan Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta'nın sağlık durumuna ilişkin, "Hayati parametreler hastamızın lehine, hayati bir tehlikemiz yok. Bu yaralanmalardan, müdahaleler sonucunda herhangi bir sıkıntı olmadan çıkacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Prof. Dr. Mayadağlı, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, Usta'nın hastanelerinde tedavisine başlandığını belirterek, yemek borusuna gelen herhangi bir darbenin olmadığını söyledi.

Hastanın soluk borusunun ciddi yaralanmaya maruz kaldığını vurgulan Mayadağlı, "Ancak hastanın sağlık durumu stabil. Çok hızlı bir şekilde hastaneye getirildi, zamanında etkin bir müdahale yapılmasaydı hastamızı kaybetme riskimiz çok fazlaydı. Yemek borusuna isabet etmemesi büyük bir avantaj. Bu ciddiyetteki bir saldırı çok ucuz şekilde atlatacağız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Başhekim Mayadağlı, hastanın 3 bıçak darbesi aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Boyun ve göğüs bölgesine darbe almış. Soluk borusundaki darbenin müdahalesi yapılıyor. Boyundan maalesef büyük darbe almış. Kanama ve yaralanmalar kontrolümüz altında. Hayati parametreler hastamızın lehine, hayati bir tehlikemiz yok. Bu yaralanmalardan müdahaleler sonucunda herhangi bir sıkıntı olmadan çıkacağımızı düşünüyoruz. Gereken her şey hastanemiz tarafından yapılıyor."

Etiketler : fatih camisi imam saldırı
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