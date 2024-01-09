Fatih Camii saldırganı adliyeye sevk edildi

Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüphelinin daha önce "kasten yaralama" suçundan poliste kaydının bulunduğu belirlendi.

Fatih Camisi'nde dün akşam meydana gelen saldırının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Ö.S'nin, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yapılan araştırmada hakkında daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunan zanlının adına 2028 yılına kadar kayıtlı av tüfeği ruhsatı bulunduğu öğrenildi.

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Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem, hastaneye kaldırılmıştı.