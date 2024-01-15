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15 Ocak 2024 Pazartesi 10:56:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 10:56:00

Fatih Camii imamı Galip Usta taburcu oldu

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Fatih Camii imamı Galip Usta taburcu oldu. Usta, "Tedavi biraz sürebilir. İnşallah en kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum." dedi.

Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı Galip Usta taburcu oldu.

Hastane çıkışı konuşan Usta, "Tedavi biraz sürebilir. İnşallah en kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

Usta, "Kuzey Irak'ta şehitlerin haberini duydukça benim acım daha hafif kalmıştır. Allah ülkemizi, birliğimizi, huzurumuzu bozmaya çalışan dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin" dedi.

Etiketler : fatih camii imam galip usta taburcu
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