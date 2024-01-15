Fatih Camii imamı taburcu oldu

Fatih Camii imamı Galip Usta taburcu oldu

Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı Galip Usta taburcu oldu.

Hastane çıkışı konuşan Usta, "Tedavi biraz sürebilir. İnşallah en kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

Usta, "Kuzey Irak'ta şehitlerin haberini duydukça benim acım daha hafif kalmıştır. Allah ülkemizi, birliğimizi, huzurumuzu bozmaya çalışan dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin" dedi.