Fatih Camii imamı Galip Usta taburcu oldu
Fatih Camii imamı Galip Usta taburcu oldu. Usta, "Tedavi biraz sürebilir. İnşallah en kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum." dedi.
Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı Galip Usta taburcu oldu.
Hastane çıkışı konuşan Usta, "Tedavi biraz sürebilir. İnşallah en kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.
Usta, "Kuzey Irak'ta şehitlerin haberini duydukça benim acım daha hafif kalmıştır. Allah ülkemizi, birliğimizi, huzurumuzu bozmaya çalışan dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin" dedi.
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