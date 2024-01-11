Fatih Camii İmamı Galip Usta, 24'e konuştu... Saldırı anını ilk kez anlattı
İstanbul Fatih'te yaşanan saldırı sonrası yaralanan Fatih Camii İmamı Galip Usta ilk kez 24'e konuştu.
Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta, kendisine ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından ilk kez 24 TV'ye konuştu.
Saldırı anını anlatan Usta, "İçeri girdi, ayağa kalktım. İyi ki kalkmışım. Boynuma gelen bıçak 1 cm ilerlese kurtulamazdım." dedi.
İmam Usta, "Bir an önce camime cemaatime dönmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız, herkes yardımcı oldu. " ifadelerini kullandı.
İmam Usta, saldırganın annesi ve babası ziyarete gelmek istediğini ifade etti.
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