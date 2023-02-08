Fatih Belediyesi ekipleri Hatay'da 7 kişiyi enkazdan çıkardı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'a giden Fatih Belediyesine bağlı arama-kurtarma ekipleri 7 kişiyi enkaz altından çıkardı.
Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fatih Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi (FARK) depremden zarar gören Hatay Kırıkhan'daki kurtarma çalışmalarına katıldı.
20 kişilik ekip bir enkazdan 7 kişiyi sağ olarak çıkardı. Ekiplerin enkaz altında kalan 3 çocuğa ulaşma çalışmaları sürüyor.
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