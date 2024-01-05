05 Ocak 2024 Cuma 11:41:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 11:41:00
Fatih Altaylı nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Fatih Altaylı hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde savcılığa verdiği ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Fatih Altaylı hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde savcılığa verdiği ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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