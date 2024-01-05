VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fatih Altaylı nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Blinken, İstanbul'a gelecek
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Van'ın Muradiye ilçesinde eğitime kar engeli
Türkiye'nin ilk astronotu uzay misyonunu anlattı
05 Ocak 2024 Cuma 11:41:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 11:41:00

Fatih Altaylı nöbetçi hakimliğe sevk edildi

ABONE OL

Fatih Altaylı hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde savcılığa verdiği ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Fatih Altaylı hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde savcılığa verdiği ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : fatih altaylı soruşturma nöbetçi hakimlik
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi
En ilginç aile hikayesi

En ilginç aile hikayesi
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX