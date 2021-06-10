Başbakan Osmani'den zeytin dalı!

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10 Haziran 2021 Perşembe 09:27:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 09:27:00

Fas Başbakanı Osmani: İspanya-Fas ilişkileri tarihi ve stratejiktir

Kaynak: AAA

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Fas Başbakanı Saadettin el-Osmani, son dönemde gerginliğin tırmandığı Fas-İspanya ilişkilerinin 'tarihi ve stratejik' olduğunu söyledi.

Başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisinin "Fas-İspanya İlişkileri" başlığıyla düzenlediği sempozyumda konuşan Başbakan Osmani, iki ülke arasındaki siyasi ve güvenlik çıkarlarının önemi konusunda bilinçli olduklarını belirtti.

Fas ile İspanya ilişkilerinin on yıllardır iniş ve çıkışlara tanık olduğunu, bazen iyileştiğini, çok iyi bir duruma geldiğini, bazen ise kötüleştiğini belirten Osmani, "İki ülke ilişkileri tarihi ve stratejiktir. İki komşu arasındaki ilişkiler ancak böyle olabilir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Fas resmi haber ajansı MAP'ın askeri kaynaklara dayandırarak yayımladığı bir haberde, ülkenin kuzeyinde bir kaçakçılık operasyonunun engellendiği, operasyon sonrasında da 3 İspanyol'un gözaltına alındığı ve bir ton uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.

- İSPANYA İLE FAS ARASINDAKİ DİPLOMATİK KRİZ

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19'dan dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İki ülke arasındaki diplomatik kriz, Gali'nin İspanya'ya gelişi ve ardından Fas'tan İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akınıyla daha da derinleşmişti.

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'de başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçmişti.

Etiketler : Adalet ve Kalkınma Partisi FAS İbrahim Gali Kovid-19 Fas-İspanya İlişkileri
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