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14 Aralık 2023 Perşembe 22:31:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 22:31:00

Faruk Koca'ya futboldan ömür boyu men

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PFDK, eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca'ya futboldan ömür boyu men cezası verdi

PFDK, eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca'ya futboldan ömür boyu men cezası verdi

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