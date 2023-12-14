14 Aralık 2023 Perşembe 22:31:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 22:31:00
Faruk Koca'ya futboldan ömür boyu men
PFDK, eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca'ya futboldan ömür boyu men cezası verdi
PFDK, eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca'ya futboldan ömür boyu men cezası verdi
- Faruk Koca'ya futboldan ömür boyu men
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