Fahrettin Altun'dan 'Türkiye' açıklaması...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Coğrafi İsimler Kurulunun "Türkiye" ismini kullanmaya başladığını bildirdi.





Ülkemizin isminin telaffuzunun Türkiye olarak değiştirilmesi konusunda son olarak ABD Coğrafi İsimler Kurulu da gerekli adımı atarak Türkiye ismini kullanmaya başlamıştır.



Uluslararası alanda Türkiye adının kullanılması için çağrılarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 6, 2023

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemizin isminin telaffuzunun Türkiye olarak değiştirilmesi konusunda son olarak ABD Coğrafi İsimler Kurulu da gerekli adımı atarak 'Türkiye' ismini kullanmaya başlamıştır. Uluslararası alanda Türkiye adının kullanılması için çağrılarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.