VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fahrettin Altun'dan 'Türkiye' açıklaması...
Yunan generale tokat gibi cevap: Türkiye boş konuşmaz
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan birlikte hidroelektrik santrali inşa edecek
ABD'deki siyasi kriz Orta Doğu'daki benzer durumları akıllara getirdi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Fransa'da 2022 "ülke tarihinin en sıcak yılı" olarak kayıtlara geçti
ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi
DEAŞ'ın infaz timinin yargılandığı davada karar çıktı
Küresel gıda fiyatları 2022'de rekor seviyeye ulaştı
Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti başlıyor
Almanya, Ukrayna'ya 40 adet Marder tipi zırhlı muharebe aracını mart sonuna kadar teslim etmek istiy...
Prens Harry, kitabında Kraliçe'nin ölümünü BBC'nin sayfasından öğrendiğini yazdı
Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde
Dünyada Her Geçen Gün İnsani Yardım İhtiyacı Artıyor
Bakan Kirişci'den tahıl koridoru açıklaması
Komşudan, Türkiye'ye 100. yıl jesti
Afrika'yı tehdit eden terör sorunu 2023'te de listenin başında
Belçika'da Ryanair çalışanlarının grevi 100'den fazla uçuşu iptal ettirdi
İngiltere Başbakanı Sunak, greve giden tüm sendika liderlerini görüşmeye çağırdı
Rusya: Ukrayna ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor
Küresel sıcaklık artışı aynı şekilde sürerse 2100 yılında karadaki buzul kütlesinin yüzde 32'si kayb...
Van'da istihdama katkı sağlayacak tekstil fabrikalarında üretim heyecanı yaşanıyor
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta yüzde 9,2 oldu
2022'de Türkiye'nin arabulucu rolü
06 Ocak 2023 Cuma 20:19:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 20:19:00

Fahrettin Altun'dan 'Türkiye' açıklaması... "Çağrılarımızı sürdüreceğiz"

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası alanda Türkiye adının kullanılması için çağrılara ve çalışmalara devam edeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Altun, "Ülkemizin isminin telaffuzunun Türkiye olarak değiştirilmesi konusunda son olarak ABD Coğrafi İsimler Kurulu da gerekli adımı atarak 'Türkiye' ismini kullanmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Coğrafi İsimler Kurulunun "Türkiye" ismini kullanmaya başladığını bildirdi.


Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemizin isminin telaffuzunun Türkiye olarak değiştirilmesi konusunda son olarak ABD Coğrafi İsimler Kurulu da gerekli adımı atarak 'Türkiye' ismini kullanmaya başlamıştır. Uluslararası alanda Türkiye adının kullanılması için çağrılarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Fahrettin Altun Türkiye ABD
Aslışah Alkoçlar'dan sekizinci ay pozu

Aslışah Alkoçlar'dan sekizinci ay pozu
Kırmızılı Begüm!

Kırmızılı Begüm!
Güzellik sırrını açıkladı

Güzellik sırrını açıkladı
Aşk güne mutlu başlatıyor

Aşk güne mutlu başlatıyor
Ayrılık nedeni ihanet değil

Ayrılık nedeni ihanet değil
Eda Taşpınar'ın cami paylaşımına re'sen soruşturma

Eda Taşpınar'ın cami paylaşımına re'sen soruşturma
Dizi aşkı gerçek oldu

Dizi aşkı gerçek oldu
20 bin kişilik koro

20 bin kişilik koro
Küslük hikayeleri çalıntı iddiası

Küslük hikayeleri çalıntı iddiası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX