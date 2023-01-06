Fahrettin Altun'dan 'Türkiye' açıklaması... "Çağrılarımızı sürdüreceğiz"
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası alanda Türkiye adının kullanılması için çağrılara ve çalışmalara devam edeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Altun, "Ülkemizin isminin telaffuzunun Türkiye olarak değiştirilmesi konusunda son olarak ABD Coğrafi İsimler Kurulu da gerekli adımı atarak 'Türkiye' ismini kullanmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Coğrafi İsimler Kurulunun "Türkiye" ismini kullanmaya başladığını bildirdi.
Ülkemizin isminin telaffuzunun Türkiye olarak değiştirilmesi konusunda son olarak ABD Coğrafi İsimler Kurulu da gerekli adımı atarak Türkiye ismini kullanmaya başlamıştır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 6, 2023
Uluslararası alanda Türkiye adının kullanılması için çağrılarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemizin isminin telaffuzunun Türkiye olarak değiştirilmesi konusunda son olarak ABD Coğrafi İsimler Kurulu da gerekli adımı atarak 'Türkiye' ismini kullanmaya başlamıştır. Uluslararası alanda Türkiye adının kullanılması için çağrılarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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