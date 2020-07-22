Fahrettin Altun'dan son dakika açıklamalar: Demokrasi düşmanlığı yapmayın

Son dakika haberi: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da Basın Çalıştayı'nda açıklama yaptı. Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Terörle mücadelemizi kimse görmezden gelemez. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kuklalarla değil kuklacılarla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Mücadelemiz hakikatten başka bir şey değil. Sistematik bir saldırı ile mücadele ediyoruz.

Basının hakikatin yanında durduğunu biliyorum.

BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİNİ BIRAKIN

Basınımızda dışarıdan fonlanan, Türkiye'nin kalkınmasına, adaletsiz dünya sistemine karşı iddialı duruşuna ve sayın Cumhurbaşkanımızın millet tarafından desteklenmesine karşı manipülatif bilgi üreten bir kesim de vardır. Ne yazık ki bu kesimin ellerindeki medya gücünü bir silah olarak devlete ve millete doğrulttuklarını müşahede ediyoruz.

Ben bu medyaya çağrıda bulunmak istiyorum: Bırakın artık bu coğrafyada beşinci kol faaliyetleri sürdürmeyi ve gerçek anlamda dördüncü kuvvet olarak hareket edin. Demokrasi düşmanlığı yapmayın, demokrasimize hizmet edin."