Fahrettin Altun'dan koronavirüsle mücadele mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

AVRUPA ÜLKELERİNİN ALDIKLARI TEDBİRLERİ HATIRLATTI

Altun, paylaşımında, "Koronavirüsle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Bu mücadele, evrensel bir mücadele. Bu mücadeleyi ideolojik saiklerle engellemeye çalışanlara Avrupa ülkelerinin aldıkları tedbirleri hatırlatmak isterim. Devlet millet birlikteliğiyle bu mücadeleyi kazanacağız." ifadelerini kullandı.