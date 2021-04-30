Fahrettin Altun'dan koronavirüsle mücadele mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadele sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu mücadeleyi ideolojik saiklerle engellemeye çalışanlara Avrupa ülkelerinin aldıkları tedbirleri hatırlatmak isterim. Devlet millet birlikteliğiyle bu mücadeleyi kazanacağız." dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
AVRUPA ÜLKELERİNİN ALDIKLARI TEDBİRLERİ HATIRLATTI
Altun, paylaşımında, "Koronavirüsle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Bu mücadele, evrensel bir mücadele. Bu mücadeleyi ideolojik saiklerle engellemeye çalışanlara Avrupa ülkelerinin aldıkları tedbirleri hatırlatmak isterim. Devlet millet birlikteliğiyle bu mücadeleyi kazanacağız." ifadelerini kullandı.
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