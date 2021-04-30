  • BIST
    1401.52
  • Dolar
    8,2101
  • Euro
    9,9515
  • Altın
    467,3790
İstanbul
11 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü
Fahrettin Altun'dan koronavirüsle mücadele mesajı
Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı
Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak
Bakan Akar: Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonel üstünlüğe sahiptir
Türkiye'de 17 Mayıs Pazartesi sona erecek tam kapanma dönemi başladı!
Başkan Erdoğan'dan emekliye, memura, esnafa müjde
Koronavirüs salgınında can kaybı 39 bin 737'ye yükseldi
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Haines: Çin, ABD'yi gerileyen bir güç olarak görüyor
Hindistan'da Kovid-19 salgınındaki gidişat Afrika'yı alarma geçirdi
New York'taki Kovid-19 kısıtlamalarının 1 Temmuz'a kadar kaldırılması bekleniyor
ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Mentollü sigaraların yasaklanmasını önereceğiz
Selçuk Bayraktar paylaştı: Tarih tam da 7 yıl önce bugün yazıldı...
Bir aile daha evladına kavuştu
Bakan Soylu duyurdu: Artık etkisiz...
Bakan Varank VLP temelli yerli aşıda sonbaharı işaret etti
"Üst perdeden konuşmaya çalıştılar, gereken cevabı aldılar"
İçişleri Bakanlığı tek tek cevapladı!
TIME'dan bir ilk! Dünyada en etkili 100 şirket
Kayıp kimliği kabusu oldu
Süslü ödül getirdi! Öğrencisini masal kahramanı yaptı
Heyecan veren keşif! Keban okyanusun bir parçasıydı
Beni Nilüfer şarkıcı yaptı
Gizemli erkek arkadaş
30 Nisan 2021 Cuma 00:53:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 00:53:00

Fahrettin Altun'dan koronavirüsle mücadele mesajı

ABONE OL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadele sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu mücadeleyi ideolojik saiklerle engellemeye çalışanlara Avrupa ülkelerinin aldıkları tedbirleri hatırlatmak isterim. Devlet millet birlikteliğiyle bu mücadeleyi kazanacağız." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

AVRUPA ÜLKELERİNİN ALDIKLARI TEDBİRLERİ HATIRLATTI

Altun, paylaşımında, "Koronavirüsle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Bu mücadele, evrensel bir mücadele. Bu mücadeleyi ideolojik saiklerle engellemeye çalışanlara Avrupa ülkelerinin aldıkları tedbirleri hatırlatmak isterim. Devlet millet birlikteliğiyle bu mücadeleyi kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Koronavirüs Altun İletişim Başkanı
‘Yasak Elma' hikayesi bitti

‘Yasak Elma' hikayesi bitti
Son sahnesine çıktı

Son sahnesine çıktı
BAHAR SEVİNCİ

BAHAR SEVİNCİ
Oyuncu Ertuğ Koruyan kalp krizi sonucu vefat etti

Oyuncu Ertuğ Koruyan kalp krizi sonucu vefat etti
Linçten korkuyor ama yine maskesiz!

Linçten korkuyor ama yine maskesiz!
Şampuan satıp çocuk okutacak

Şampuan satıp çocuk okutacak
Onu Şevval yapan zayıflığıymış

Onu Şevval yapan zayıflığıymış
‘Yeşilçam'ın ikinci sezonunda

‘Yeşilçam'ın ikinci sezonunda
Herkes kendi işine baksın

Herkes kendi işine baksın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER