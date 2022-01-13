Fahrettin Altun'dan 'Hello Türkiye' kampanyasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca ülkenin ulusal ve uluslararası isminin "Türkiye" olarak kullanımını, uluslararası mecralarda daha etkin bir şekilde duyurmak amacıyla başlatılan "Hello Türkiye" kampanyasına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ihraç ürünlerin yanı sıra diğer devletler ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalarda, "Turkey" yerine "Türkiye" ibaresinin kullanılması için 21 Aralık 2021'de bir genelge yayımladığını anımsatan Altun, bu genelgede, Türkiye'nin isminin uluslararası platformlarda, "Turkey" değil, "Türkiye" olarak kullanımının açık ve net şekilde, bir talimat olarak ortaya koyulduğunu aktardı.

Fahrettin Altun, o günden bugüne bu yöndeki çalışmalarını sürdürdüklerini ve "Türkiye" isminin uluslararası platformlarda tanıtılması için bir dizi faaliyet yürüttüklerini bildirdi.

Bu kapsamda başlattıkları "Hello Türkiye" kampanyasının ayrıntılarını anlatan Altun, "Aslında dünyadan farklı ülkelerden etkili sosyal medya kullanıcıları kendi dillerinden 'Hello Türkiye' diyerek, Türkiye'nin uluslararası platformda tanıtımına yönelik bir gayret göstermiş oluyorlar. Böylece bu çabamıza destek vermiş oluyorlar. Bir taraftan da bir kısa film çalışması yaptık." dedi.

-Türkiye'ye gelen turistler de "Hello Türkiye" diyecek

Türkiye'ye gelen turistlerin, ülkenin farklı bölgelerinden, kendi dillerinden ve kendi telaffuzlarıyla "Hello Türkiye" diyeceklerini söyleyen Altun, bunun da Türkiye isminin uluslararası platformda tanıtımına katkı sunacağını ifade etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Burada ülkemizin kimliklenmesi, ülkemizin markasının daha da güçlenmesi, itibarının daha da artması noktasında uluslararası alanda isminin 'Türkiye' olarak kullanımının önemli olduğunu düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız çok açık ve net şekilde bir talimat ortaya koydu ve bu talimat çerçevesinde biz de Türkiye'nin yeni dönemdeki vizyonuna uygun bir şekilde bu iletişim kampanyasını sürdürüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin artık büyük, güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Altun, "Türkiye sadece tüketen bir ülke değil, Türkiye bugün üreten bir ülke. Türkiye tanımlanan bir ülke değil, Türkiye tanımlayan bir ülke. Dolayısıyla bu süreç içerisinde Türkiye ismiyle anılmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha önce yine 'Made in Turkey' ifadesinin, 'Made in Türkiye' diye düzeltilmesi de bu çerçevede attığımız bir adımdı." dedi.

-"Kampanyaya şimdiden gösterilen teveccüh için mutluyuz"

Uluslararası platformlardaki kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmalarda "Türkiye" ibaresinin kullanılacağını belirten İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Kurumlarımızın uluslararası isimleri yine bu çerçevede 'Turkey' değil, Türkiye olarak yine değişecek. Böylelikle Cumhurbaşkanımızın koyduğu perspektife uygun bir şekilde kamu diplomasisi çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdüreceğiz. Bugünkü kampanyanın da bu yaklaşıma hizmet edeceğini ümit ediyoruz ve kampanyaya şimdiden gösterilen bu teveccüh için de mutluyuz. Dünyanın farklı bölgelerinde bölgelerinden influencerların, etkili sosyal medya kullanıcılarının bu kampanyaya katılmış olmasının da önemine inanıyoruz.

Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum, kamu kurum-kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, yazarlarımız, uluslararası alanda ürettikleri metinlerde, uluslararası alanda farklı aktörlerle yaptıkları yazışmalarda 'Turkey' yerine 'Türkiye' ifadelerini kullansınlar ve böylelikle Sayın Cumhurbaşkanı ortaya koyduğu bu perspektife uygun bir şekilde Türkiye'nin itibarının daha da artması noktasında bu sürdürülen iletişim kampanyasına destek vermiş olsunlar."