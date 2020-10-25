  • BIST
    1190.63
  • Dolar
    7,9701
  • Euro
    9,4633
  • Altın
    487,2030
İstanbul
14 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Korkma Miço! Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı devam ediyor
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepk: İslam düşmanlıkları ayan olmuştur
Fahrettin Altun'dan flaş tepki: Her bedeli ödeyerek savunacağız
Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı
8. Boğaziçi Film Festivali'nde ulusal yarışma heyecanı devam ediyor!
Bosphorus Film Lab çevrimiçi etkinlikleriyle ilk gününü geride bıraktı
Başkan Erdoğan'dan Wilders'e sert tepki, ABD'ye hodri meydan
Fenerbahçe'den farklı galibiyet
Azerbaycan ordusu vura vura ilerliyor! Hedefler böyle imha edildi
Yaz bitti! Köpekler terk edildi
Macron'a tepki yağıyor! İmran Han: İslam düşmanlığını teşvik ediyor
Melek Aslan ölüme böyle gitti!
Adana'da aile arasında ağaç kesme kavgası: 2 ölü
İstanbul için korkutan uyarı!
RTÜK Başkanı Şahin'den Netflix açıklaması
Bakan Akar'a Pakistan'da ''mehter'' sürprizi
Firari eski HDP milletvekilinin Terör Arananlar Gri Liste'de yer alan oğlu adliyede
Bolu'da çok sayıda ev yanıyor
2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı
Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu
Birkaç dakikayla geç kaldı! Gözyaşlarına boğuldu
İstanbul'da "değnekçi" operasyonu
Baldız cinayeti sanığına verilen ceza onandı
Bakan Akar'dan Pakistan'da önemli açıklamalar
25 Ekim 2020 Pazar 17:31:00 - Güncelleme:25 Ekim 2020 Pazar 17:31:00

Fahrettin Altun'dan flaş tepki: Her bedeli ödeyerek savunacağız

Kaynak: DHA

ABONE OL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Avrupalıların anlaması gereken husus şudur: Biz Müslümanlar, siz bizi istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bize hakaret ettiğinizde diğer yanağımızı dönmeyeceğiz. Kendimizi ve bize ait olan her şeyi sonuna kadar, her bedeli ödeyerek savunacağız" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa'nın Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüştüğünü söyledi.

Altun, "Saldırgan karikatürler, ayrımcılık ve cami baskınları ile bezeli 'sistematik zorbalık' bir ifade özgürlüğü meselesi değildir. Kendilerince Müslümanlara 'sözde entegrasyon dersi' kılıfı altında gözdağı verirken, 'Avrupa ekonomisinin çarklarını döndürebilirsiniz ama asla buraya ait olmayacaksınız' diyorlar. Bugün Avrupa popüler kültüründe Müslümanlarla ilgili gördüğümüz her şey, 1920'lerde Avrupa Yahudilerinin şeytanlaştırılmasına ürkütücü biçimde benziyor. Bazı Avrupalı liderler yalnızca kendi aralarında yaşayan Müslümanları hedef almıyor; aynı zamanda kutsal değerlerimize, kitabımıza, peygamberimize, yani bütün bir yaşam tarzımıza saldırıyorlar. Avrupa’nın Müslümanlara yönelik düşmanlığı ve onları tedip etme çabaları, giderek yaygınlaşan İslam, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından ayrılamaz. Avrupalıların anlaması gereken husus şudur: Biz Müslümanlar, siz bizi istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bize hakaret ettiğinizde diğer yanağımızı dönmeyeceğiz. Kendimizi ve bize ait olan her şeyi sonuna kadar, her bedeli ödeyerek savunacağız" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER