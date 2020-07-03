Fahrettin Altun'dan basın mensuplarına teşekkür
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basın mensuplarına teşekkür etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Her durum ve zorlu şartta milletimizin doğru bilgiye ulaşması için görevlerinin başında olan ve kamu hizmeti ifa eden tüm basın mensuplarımıza da gönülden teşekkür ediyorum." dedi.
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 3, 2020
Her durum ve zorlu şartta milletimizin doğru bilgiye ulaşması için görevlerinin başında olan ve kamu hizmeti ifa eden tüm basın mensuplarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/eguLnBraHr
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