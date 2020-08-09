"İğrenç hakaretleri, ifade özgürlüğü diye pazarlayamazsınız"

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09 Ağustos 2020 Pazar 15:29:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 15:38:00

Fahrettin Altun: Hiç kimsenin iğrenç hakaretlerini ifade özgürlüğü diye pazarlamasına sessiz kalmayız

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son günlerde İstanbul Sözleşmesi üzerinden oluşturulmak istenen "ifade özgürlüğü tartışmaları" için sosyal medya hesabından net bir açıklama yaptı. Altun "hiç kimsenin iğrenç hakaretlerini ifade özgürlüğü diye pazarlamasına sessiz kalmayız" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Mücadelemizin merkezinde, ifade özgürlüğünün teminat altına alınması, fikirlerin özgürce dolaşımda olduğu adil bir kamusal alanın inşası vardır. Buna mukabil hiç kimsenin iğrenç hakaretlerini ifade özgürlüğü diye pazarlamasına sessiz kalmayız. Hakkımızı hep aradık. Yine ararız!" ifadelerini kullandı.

"DİLİPAK'IN HARAKETLERİNE SESSİZ KALINSIN" TALEBİ...

Yazar Abdurrahman Dilipak, Ak Partili kadınları hedef aldığı "AKP'nin papatyaları" başlıklı köşe yazısında ağza alınmayacak ifadeler kullandı.

Ama tüm tepkilere rağmen özür dilemedi.

Bu hakaretlere karşı suç duyurularının ardından yargı süreci başladı.

Bazı çevreler daha önce benzer durumlar yaşandığını ama yargı süreçlerinin işletilmediğini iddia ederek "Abdurrahman Dilipak'ın hakaretlerine sessiz kalınsın" çağrıları yaptı.

Daha önceki hakaretlerde yargı süreçlerinin işletilmediği yolundaki asılsız iddialara dayalı çağrıya İletişim Başkanı Fahrettin Altun " hiç kimsenin iğrenç hakaretlerini ifade özgürlüğü diye pazarlamasına sessiz kalamayız. hakkımızı hep aradık, yine ararız" ifadesiyle sert çıktı.

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