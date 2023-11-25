Fahrettin Altun: "Demokrasiyi yozlaştırıyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi" kapanış programında yaptığı konuşmada, "İnsanlık olarak sorunumuz bugün küresel adaletsizlik sorunudur. Hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu sorunla mücadele etmenin yolu bu küresel adaletsizliği ayakta tutan mekanizmaları ortaya koymak ve onlar karşısında küresel bir bilinç inşa etmektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'' kapanış programına katıldı. Programda konuşan Fahrettin Altun "Biz karşı karşıya kaldığımız küresel meydan okuma ve sınamalara karşı dayanıklı yapılar oluşturmak zorundayız ve bu nedenle bu platformu küresel bir çatı haline getirme gayreti içindeyiz. Bugün küresel meydan okuma ve sınamalara karşı uluslararası sistemin çaresizlik içerisinde olduğu hepimizin malumudur. Eskiden uluslararası sistemin küresel sorunları, meydan okumaları ele alma, bunlarla mücadele etme noktasındaki çaresizliği elitlerin meselesiydi. Fakat bugün dünya halkları nezdinde tecrübe edilen bir küresel gerçekliğe dönüşmüş durumda bu durum. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir halk, hiçbir toplum bu tehditlere karşı duyarsız kalamaz noktada. İnsanlık olarak sorunumuz bugün küresel adaletsizlik sorunudur. Hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu sorunla mücadele etmenin yolu bu küresel adaletsizliği ayakta tutan mekanizmaları ortaya koymak ve onlar karşısında küresel bir bilinç inşa etmektir" dedi.

İletişim Başkanı Altun konuşmasının devamında, "Küresel adaletsizlikle, onun arkasındaki emperyalist zihniyetle mücadelede vicdan sahibi stratejik iletişimciler anahtar bir konumdadır. Biz hak geldiğinde batılın zail olduğuna inanıyoruz. Bunu inancımızın bir gereği olarak görüyoruz. Tam da bu nedenle içinde yaşadığımız bu hibrit tehditler çağında, hakikat mücadelesi vererek yalan endüstrisine galabe çalmak zorunda olduğumuza inanıyoruz. Önce farkındalık oluşturacağız ardından küresel alanda örgütleneceğiz ve etkin bir koordinasyon ile yalana, dezenformasyona ve hibrit tehditlere karşı mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.