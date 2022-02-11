Fahrettin Altun: Başkan Erdoğan mesaisine bugün başlayacak
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsü atlatan Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisine kaldığı yerden başlayacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KOVID-19 test sonuçlarının negatif çıkmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Başkan Erdoğan'ın kısa sürede sağlığına kavuştuğunu belirten Altun, "Cumhurbaşkanımız Allah'ın izni ve inayetiyle, duaların gücüyle, aşkla, kaldığı yerden yoğun mesaisine yarın başlayacak. Allah Cumhurbaşkanımızı korusun, başımızdan eksik etmesin" sözlerini kullandı.
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