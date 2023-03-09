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09 Mart 2023 Perşembe 08:06:00 - Güncelleme:09 Mart 2023 Perşembe 08:06:00

Fahiş kiraya ilk kelepçe

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Depremler sonrası konutta fahiş fi yat artırdıkları için gözaltına alınan 5 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek.

Evleri ağır hasar gören veya yıkılan depremzede çevre illere yöneldi, fırsatçı ev sahipleriyle emlakçılar bir anda 5 kat zam yaptı. Osmaniye'de internetten konutların fiyatlarını ve kiraları artıran ev sahipleri ile emlakçı 5 kişi gözaltına alındı.

Asrın felaketinin ardından yaralar sarılmaya başlarken, depremzede vatandaşlar kendilerine yeniden bir hayat kurmak için çevre illere yöneldi. Depremzedelerin zorunlu olarak göç ettiği illerde ise fırsatçılar satılık ve kiralık konutlara fahiş miktarda zam yaptı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremlerin ardından konut satışı ve kira bedellerinde artışlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, bazı ilan sitelerinde fahiş fiyat artışları tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu, konut satışı ve kiralamada fahiş fiyat artırdığı anlaşılan aralarında ev sahipleri ve emlakçıların da olduğu 5 şüpheli 'fiyatları etkileme' suçundan yakalandı.

Şüphelilerin, 1 milyon liraya satılan evleri 5 milyon liraya, 2 bin liralık kiraları ise 4 bin 500 liraya yükselttiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açılabilecek.

GİB PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Gelir İdaresi Başkanlığı da deprem sonrası fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Başkan Bekir Bayrakdar, "Fiyat artıran 37 bin 367 satılık ve 7 bin 363 kiralık konut ilanı tespit ettik. Çalışmalarımızın sonucunu değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı ile paylaşacağız" dedi. Bayrakdar, vatandaşların fahiş fiyatla ilgili her türlü şikayeti CİMER, VİMER uygulamalarıyla ve ALO 189'dan bildirebileceklerini söyledi.

BİR FIRSATÇI DA VİNÇ FİRMALARI

Afyonkarahisar'dan afet bölgesine konteyner götüren bir firmanın temsilcisi, bölgedeki vinç firmaların yaklaşık ağırlıkları 2.5 tonu bulan prefabrikleri indirmek için kendisinden fahiş fiyat istemelerine kızıp konteynerlari oto kurtarıcı ile yerlerine indirdi. Emirdağ'da nakliye ve oto kurtarıcılığı işi yapan Bekir Sıttık Sağlam, ilçedeki bir firmanın afet bölgesine bağışladığı 3 konteyneri Hatay'a götürdü. Sağlam, konteynerleri AFAD'ın gösterdiği Antakya Demirköprü mahallesi'ne götürdü. Ardından Sağlam, bölgedeki vinç firmalarını aradı ancak 'konteyner başına 3 bin alırız' sözünü duyunca adeta şok yaşadı. Sağlam ise risk alarak konteynerleri oto kurtarıcı ile indirdiklerini söyledi.

Etiketler : Evleri ağır hasar Afyonkarahisar Bekir Sıttık Sağlam AFAD

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